Repubblica cardio-protetta: Marina Foscoli eletta Coordinatrice del nuovo Comitato Tecnico Scientifico Francesco Del Corso eletto Vice Coordinatore

Nuovo Comitato Tecnico Scientifico per il progetto “Repubblica cardio-protetta”. Marina Foscoli è stata eletta Coordinatrice, affiancata da Francesco Del Corso come Vice Coordinatore. Il Comitato si propone di incentivare la diffusione dei defibrillatori semiautomatici sul territorio e di razionalizzarne l’utilizzo. Tra i compiti anche quello di dettare le linee di indirizzo di natura tecnica e procedurale per il miglior impiego dei dispositivi, incentivare la formazione degli operatori laici, incrementare e integrare le postazioni di defibrillazione già presenti sul territorio. 18 le postazioni telecontrollate e 19 i defibrillatori elettronici semiautomatici presenti sui mezzi in dotazione a Gendarmeria, Polizia, Guardia di Rocca.

