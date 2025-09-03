TV LIVE ·
Repubblica Futura critica la convocazione di un collegio docenti unitario di tutti gli ordini scolastici

Nella nota RF suggerisce che un confronto più costruttivo avverrebbe attraverso tavoli tecnici con rappresentanti dei docenti

di Giacomo Barducci
3 set 2025
Repubblica Futura critica la convocazione di un collegio docenti unitario di tutti gli ordini scolastici

Repubblica Futura che critica la decisione del Segretario di Stato all'Istruzione Teodoro Lonfernini di convocare un collegio docenti unitario di tutti gli ordini scolastici.

Il partito ritiene che tale iniziativa sia impropria e di dubbia legittimità, e ne contesta le finalità. Repubblica Futura suggerisce che un confronto più costruttivo avverrebbe attraverso tavoli tecnici con rappresentanti dei docenti, che hanno già espresso la loro disponibilità.

RF esprime la speranza che il Segretario Lonfernini abbandoni questa "iniziativa provocatoria e infruttuosa" in favore di un dialogo vero e strutturato con i docenti e le forze politiche.




