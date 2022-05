CAILUNGO Repubblica Futura, interramento linea alta tensione: "Ennesimo voltafaccia di Rete"

Repubblica Futura interviene sul tema dell'interramento dei cavi dell'alta tensione. Il movimento Rete, scrive il partito, nel suo ultimo comunicato sostiene che il progetto è uno dei tanti dossier aperti ereditati dai passati governi. Peccato, spiega RF, che ci sia ben poco di aperto e da chiarire. Il progetto era già stato definito, finanziato, autorizzato con gli accordi con la controparte italiana, elaborato da tecnici AASS.

Rete nel comunicato, aggiunge Repubblica Futura, sostiene che il progetto e la convenzione sarebbero stati avviati “senza le necessarie autorizzazioni tecniche per procedere”. Ma queste sono solo parole ad effetto, scrive RF, che Rete sta utilizzando in maniera del tutto strumentale per tentare di salvare la faccia, dopo che questo Governo, di cui Rete è componente rilevante, ha bloccato tutto.

Dopo il cambio legislatura, evidenzia RF, e il governo a guida DC-Rete i lavori non sono mai partiti: “Questi sono i fatti, nessuna dietrologia o strumentalizzazione”.

