Repubblica Futura interviene sul bando di concorso per la nomina del Direttore del Pronto Soccorso.

Repubblica Futura interviene sul bando di concorso internazionale per la nomina del Direttore del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Stato. Il 28 dicembre il “vecchio” comitato esecutivo ISS ha pubblicato un bando internazionale per la nomina. Fin qui nulla da eccepire, scrive RF, peccato però che in data 16 febbraio il Direttore Generale dell'ISS Francesco Bevere abbia pubblicato una “misteriosa e surreale delibera di rettifica a bando ancora aperto – scrivono – in cui sono stati cancellati alcuni dei requisiti previsti nella precedente stesura come una specifica specializzazione ed dei certificati di comprovata autorevolezza professionale e produzione scientifica”.

In questo modo, sottolinea RF, di fatto sono stati esclusi alcuni potenziali interessati dalla possibilità di parteciparvi. Un gioco al ribasso dei titoli da possedere, evidenzia il partito, altamente pericoloso quando si tratta di figure mediche apicali per il nostro sistema sanitario. A quanto risulta, aggiunge Repubblica Futura, di questo atto amministrativo è già stato interessato il tribunale che si pronuncerà sulla correttezza della procedura.

