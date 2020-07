Repubblica Futura: “La fessura aperta fra i poteri dello Stato sta lentamente diventando una voragine”

Dopo l'ultimo Consiglio Giudiziario Plenario Repubblica Futura si dice “molto preoccupata” ed esprime vicinanza al Dirigente del Tribunale e ai Magistrati. In una nota parla di una “colossale figuraccia” rimediata da Governo e maggioranza, di “tentativi maldestri e rozzi”; e ironizza sulle dichiarazioni del Segretario alla Giustizia. “Riprova sarai più fortunato”: questo – secondo RF – il nuovo mantra già lanciato. “La fessura aperta fra i poteri dello Stato – continua il comunicato – sta lentamente diventando una voragine”. L'impressione, ad avviso di Repubblica Futura, è che “si intenda applicare anche alla Giustizia la regola dello spoil system”. Si sottolinea, inoltre, come “ad ogni Consiglio Giudiziario plenario” la maggioranza perda pezzi e credibilità, e come “le idee espresse liberamente dai consiglieri vadano sempre rispettate”. E poi un appello alla Reggenza affinché “la divisione fra i poteri dello Stato sia mantenuta”.