Repubblica Futura presenta l'evento “Al di la del lager: la rinascita dopo la shoah”

Nel servizio l'intervista a Fabrizio Perotto (Repubblica Futura)

Rinascere dopo gli orrori del campo di concentramento. È il tema dell'evento organizzato da Repubblica Futura in programma questo sabato, ore 17:00, alla sala Widmer di Fiorentino. Verter Casali e Patrizia Pellandra, attraverso il racconto di importanti figure come Primo Levi e Liliana Segre, parleranno della vita fuori dai lager e delle conseguenti ripercussioni lasciate da questa terribile esperienza.

"Rientra in un ciclo di incontri iniziato cinque anni fa - spiega Fabrizio Perotto - abbiamo cercato di fare una panoramica su quella che è stata la shoah parlando sia di come San Marino ha accolto gli ebrei nel periodo storico indicato, le leggi raziali, il ruolo dei bambini e professioni nei campi di concentramento. Quest'anno abbiamo cercato di dare un titolo un po' diverso, cercheremo insieme di ricostruire gli anni successivi al campo di concentramento".

Ad Auschwitz tra il 1940 e il 1944 furono prigionieri, tra gli altri, oltre 200.000 bambini. Il 25 gennaio del 1945, al momento della liberazione, ne vennero trovati poco più di 500. Proprio su di loro ci sarà un focus dedicato.

A margine della conferenza Gian Nicola Berardi, direttore di TOC TOC Scritti Corsari, ha comunicato che le uscite del periodico saranno d'ora in poi disponibili, gratuitamente, nelle edicole del Titano e non più spedite per posta. Annunciato inoltre la realizzazione, a breve, di un sito dedicato.

