AIRE Residenti all'estero: possono accedere alle vaccinazioni in Italia Comites: un provvedimento che non riguarda i residenti a San Marino, ma che accogliamo con entusiasmo

Residenti all'estero: possono accedere alle vaccinazioni in Italia.

Gli italiani residenti all'Estero possono vaccinarsi in Italia, questo grazie all'ordinanza del Commissario straordinario Figliuolo che, sensibile alle sollecitazioni del Consiglio Generale deli Italiani all'Estero (CGIE) e al Pd, prevede un apposito articolo dedicato a quei cittadini che risiedono temporaneamente in Italia. Anche per loro si è aperta la possibilità di prenotarsi alle Ausl dove sono domiciliati. "Un problema che non riguarda San Marino - dice il vice presidente Comites - dal momento che i residenti iscritti all'Aire sono entrati a far parte della campagna vaccinale dell'Istituto di Sicurezza Sociale".

Alessandro Amadei ha accolto con entusiasmo il provvedimento, "perché ci sono stati tanti concittadini che si sono trovati in difficoltà". Ora guarda però al fronte interno, cioè al Titano, invitando le regioni limitrofe e seguire l'esempio della Liguria, che, in una prima fase, aveva inserito i lavoratori frontalieri nelle categorie a rischio, arrivando a vaccinarne quasi 5 mila. "Chiediamo all'Emilia Romagna di fare altrettanto, conclude Amadei, auspicando che siano proprio le regioni a preoccuparsi della vaccinazione dei lavoratori oltrefrontiera".

