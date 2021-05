Residenti dei Centri Storici di Città e Borgo: “Sì agli eventi, se sostenibili” Le Associazioni Porta del Paese, Contiamoci (Gruppo Residenti Centro Storico San Marino) e Noi per il Borgo (Residenti Centro Storico Borgo Maggiore)

Scrivono mossi sia dall'allarme per i recenti fatti di cronaca ed episodi di danneggiamento e disturbo della quiete pubblica, soprattutto nel fine settimana; sia dalla preoccupazione in vista dei grandi eventi annunciati per le prossime settimane e per la stagione estiva.

Denunciano la tendenza sempre più consolidata – dicono - a “considerare i Centri Storici di San Marino e Borgo quali 'zone franche' dove tutto è concesso, senza rispetto delle normative e senza limiti, dall'abuso degli spazi comuni trasformati in dehors e preclusi ai non avventori, all'uso smodato di impianti di amplificazione”.

Dicono sì agli eventi e alle manifestazioni, ma chiedono che siano sostenibili, vale a dire, “compatibili con le peculiarità dei luoghi, con la gestione dell'ordine pubblico, nel rispetto della legge e dei diritti di chi nei Centri Storici ci vive”. Mettono così in guardia dal rischio di trasformarli in “discoteche all'aria aperta, con la formula del 'liberitutti', soprattutto in una fase in cui la pandemia non è ancora risolta a livello globale”.

Un appello che si allarga alle autorità e agli organi competenti, ai quali si chiede di favorire una “vivibilità integrata”, piacevole anche per i residenti, i lavoratori, i commercianti, oltre che per i fruitori occasionali.

