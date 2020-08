ATTIVA-MENTE Resiliente-Mente: il concorso fotografico dedicato alla disabilità e allo sviluppo sostenibile Si può partecipare fino al 15 Novembre. È aperto a tutti con l'obiettivo di favorire la crescita di cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla cosa pubblica e di prendersi cura del bene comune e del contesto di cui fanno parte.

Pensato e realizzato in occasione della prima Giornata Nazionale dell'Educazione alla Cittadinanza del 15 Marzo scorso, il concorso fotografico “Resiliente-mente” è aperto a tutti con l'obiettivo di favorire la crescita di cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla cosa pubblica e di prendersi cura del bene comune e del contesto di cui fanno parte.





Per partecipare al concorso è sufficiente inviare alla mail sanmarinoresiliente@gmail.com non più di 2 fotografie entro il 15 novembre. Le stesse dovranno essere allegate alla scheda di iscrizione e ad una copia del documento d'identità. Il costo del concorso è di 15 euro da versare tramite bonifico sul conto corrente di Attiva-Mente (SM88E0854009800000060146608), causale "Partecipazione concorso fotografico". Tutto il ricavato andrà a sostegno di TEDx Città di San Marino. Le foto saranno pubblicate sulla pagina Facebook dell'associazione e i mi piace che otterranno contribuiranno alla classifica finale stabilita da una giuria. In tutto 5 i premi in palio.

Nel servizio l'intervista a Gloria Valentini (Attiva-Mente)





I più letti della settimana: