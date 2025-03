Resilienza sismica a San Marino: al Monastero Santa Chiara seminario sui progressi dello studio

le interviste a Davide Forcellini e Scott McAvoy

Studiare la resilienza sismica centro storico, passando da scala edifici a scala più ampia del nucleo storico vero e proprio: così l'ingegnere sismico Davide Forcellini introduce il seminario sulla "Resilienza sismica a San Marino". Approfondimento tenuto insieme al geologo Conrad Mularoni, l'architetta Marta Stacchini, responsabile dell'unità di coordinamento del sito Unesco e il ricercatore americano Scott McAvoy.

Focus sulla presentazione dei progressi dello studio e l'aiuto concreto che potrà fornire per la sicurezza del patrimonio UNESCO sammarinese: "È uno studio - spiega Forcellini - che da luogo a numerose applicazioni di conservazione e tutela del bene storico e quindi sicuramente anche prevedere interventi di valorizzazione e protezione sismica dell'esistente".

“A San Diego - aggiunge Scott McAvoy, ricercatore Università della California, San Diego - utilizzeremo queste scansioni laser e modelli fotogrammetrici per esaminare il carattere delle mura, come interagiscono con la geologia, come hanno subito vari interventi, la costruzione e le varie fasi storiche di queste mura. Sono tutti dati molto interessanti. Penso che San Marino sia un posto molto bello e credo che sia una vera ispirazione per il mondo libero e per quei paesi che vorrebbero ottenere l'indipendenza e mantenere il proprio carattere immutato”.

Nel servizio le interviste a Davide Forcellini (Ingegnere sismico) e Scott McAvoy (Ricercatore Università della California, San Diego)