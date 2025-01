“Resilienza sismica a San Marino”: le ricerche di Davide Forcellini in un libro presentato alla Reggenza

Sentiamo Davide Forcellini e Teodoro Lonfernini

“Al mio Paese”, la dedica speciale che Davide Forcellini riserva alla Repubblica con il volume “Resilienza sismica a San Marino”, sostenuto da Sums con la prefazione del geologo Conrad Mularoni. Presentato ai Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, un lavoro che copre quasi 20 anni di studio e che si concentra proprio sulle tre ricerche proposte dall'ingegnere sammarinese alla comunità scientifica internazionale: sulle vibrazioni ambientali degli edifici simbolo del centro storico, patrimonio Unesco; la vulnerabilità della terza torre; e la valutazione della resilienza sismica di Palazzo Pubblico.

Concetti tecnici inediti, affinati con approccio analitico, multidisciplinare e metodologie innovative che solo chi ha maturato anni di attività di ricerca riconosciuta anche all'estero poteva offrire. Tradurre poi la ricerca applicata e le intuizioni in strumenti concreti e suggerimenti per azioni preventive, il fine.

“Un'opportunità unica per rafforzare le nostre politiche di protezione civile – concorda il Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci – per “garantire un futuro sicuro per le generazioni a venire”.

Fa leva infine sulla necessità di proteggere le strutture strategiche e i luoghi centrali per la Comunità, la Reggenza, edifici “strategici per assumere decisioni in caso di potenziali e speriamo remoti eventi sismici”. Arrivare preparati è obiettivo fondamentale per i Capi di Stato, “in una società al passo coi tempi e con sguardo lungimirante”.

Nel video le interviste a Davide Forcellini, ingegnere sismico e Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato Istruzione e Cultura.