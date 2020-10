Respiro europeo, impegno politico ed approccio teologico nella seconda ed ultima giornata del "Forum del Dialogo" Domani gli atti conclusivi del convegno

“Il tema dell'ambiente e dei cambiamenti climatici non poteva essere più centrato con le attuali esigenze del pianeta e della nostra piccola Repubblica”: così il segretario alla Territorio Ambiente e Agricoltura Stefano Canti nell'inaugurare la seconda ed ultima giornata del Forum del dialogo, che per la sua V edizione ha proposto l'attualità di un argomento dalle numerose sfaccettature. Politico l'approccio del Segretario, che ricorda il recente impegno del congresso nell'istituire il “Tavolo per lo Sviluppo sostenibile”, incaricato di redigere il piano delle strategie ambientali. “E' compito delle istituzione- ha ricordato il Segretario per l'Industria ed Artigianato Fabio Righi- dare supporto ai doveri sociali”.

Teologico quello di mons Andrea Turazzi. Il Vescovo di San Marino Montefeltro ha letto l'intervento del Segretario di Stato vaticano Pietro Parolin e sintetizzato i temi del forum con il pensiero e l'azione di Papa Francesco e della sua enciclica “laudato sii' ” l’Enciclica di Papa Francesco sulla cura della “casa comune”.

E poi il respiro europeo, negli aspetti giuridici e operativi del climate change, con la prof.ssa Alessandra Donati dell’Università di Lussemburgo: il suo intervento occasione per suggerire processi e indicazioni alle politiche di interesse ambientale, una bussola per il neo nato “tavolo per lo sviluppo sostenibile”, e che saranno poi portati all'attenzione del Governo. Emerge trasversalmente negli interventi la necessità di un impegno trasversale e comune, e le fasce tricolori in platea dei sindaci che hanno aderito all'iniziativa confermano come per l'ambiente non ci siano confini amministrative che tengono.

Significative in questo contesto le proposte del sindaco di un piccolo comune in provincia di Rovigo, Nicola Zanca, che ha fatto dell'ecologia e della sensibilizzazione sui temi legati all'ambiente e alla sua protezione uno degli obiettivi della sua amministrazione, orientata alla responsabilizzazione del singolo.

Nel video l'intervista a Nicola Zanca, sindaco di Gaiba

Domani gli atti del convegno a cura del responsabile scientifico Renato Di Nubila

