Restano 64 i positivi a San Marino: la scorsa settimana rilevati 35 casi, tasso di incidenza al 4,35%

Bisognerà attendere qualche giorno prima di avere gli effetti del ferragosto sui casi di contagio in Repubblica. I dati del fine settimana dicono che sono 9 i nuovi positivi dall'ultimo aggiornamento; 10 i guariti; 64 dunque i positivi attivi, con 4 persone seguite fuori territorio. Sempre 9 i ricoverati, la maggior parte sono gli ospiti del Casale La Fiorina, ricoverati in via precauzionale per tenerli isolati rispetto agli altri della casa di riposo, ma che proprio in queste ore vengono sottoposti a tampone di verifica e dunque potrebbero anche essere dimessi. Le loro condizioni sono sempre state buone. Si è invece aggravato il quadro clinico, dal punto di vista respiratorio, dell'unica persona attualmente in terapia intensiva. Nell'ultima settimana sono stati 803 i tamponi eseguiti, a fronte di 35 nuovi casi, per un tasso di positività su base settimanale del 4,35%. Più numerose le guarigioni, 44 nell'ultima settimana, 5.077 in totale. Restano 90 i decessi dall'inizio della pandemia. Nella giornata di ferragosto eseguiti appena 5 tamponi, e nessun positivo rilevato, il giorno prima su 29 tamponi rilevato un positivo. Infine le vaccinazioni, fino alla giornata di ieri, sono state in totale 46.065. 1.839 le somministrazioni ai turisti.