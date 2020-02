Restaurato il crocifisso ligneo della parrocchia di Domagnano

l'opera restaurata

Ascrivibile al basso medioevo il crocifisso ligneo della parrocchia di Domagnano era esposto dalla metà degli anni '70 all'interno della chiesa sopra il tabernacolo nel cantino absidale. Nonostante la collocazione sfavorevole alla conservazione grazie al primo intervento di consolidamento e pittura eseguito in quegli anni da Antonio Giuffrida l'opera è giunta sostanzialmente integra fino i giorni nostri. Il restauro odierno, durato un anno, è stato effettuato interamente a San Marino e seguito in ogni sua fase dalla commissione per la conservazione dei monumenti.

Lo studio del crocifisso è stato affidato a Sara Cavatorti dell'Università di Perugia. Questa primavera sarà organizzato un evento pubblico per presentare l'opera e una pubblicazione che racconterà la storia del ritrovamento e del restauro.

Nel servizio l'intervista a Serena Brioli (restauratrice)