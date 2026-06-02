Restauro Palazzo Pubblico: entro il 1° Ottobre l'Aula del Consiglio rinnovata, tra storia e tecnologia

Nel servizio l'intervista a Sara Mancini (Ingegnere Aaslp e Direttrice dei Lavori), Lucia Mazza (Direttrice Azienda Lavori Pubblici) e Giovanna Crescentini (Dirigente Ufficio Segreteria Istituzionale)

Palazzo Pubblico si prepara a un rinnovamento non solo strutturale, ma anche tecnologico. Oltre agli interventi di manutenzione e restauro nella Sala del Consiglio Grande e Generale, i lavori prevedono l'introduzione di un nuovo sistema video per la ripresa delle sessioni parlamentari e nuove strumentazioni per il voto in Aula.

"I lavori - spiega Sara Mancini - Ingegnere dell'AASLP e Direttrice dei Lavori - riguardano la Sala del Consiglio e l'adiacente Sala degli Scrutini. L'intervento principale è la sostituzione dell'impianto di votazione che, ad oggi, non risulta più funzionante al 100 per cento. È stato migliorato il sistema di videoregistrazione delle sedute del Consiglio, perché anche quello non era più totalmente operativo. Abbiamo colto l'occasione per effettuare una serie di interventi di restauro su alcune parti della Sala. Stiamo intervenendo sulle superfici che si sono degradate nel tempo. Contiamo di riconsegnare la Sala in tempo utile per la Cerimonia di insediamento dei Capitani Reggenti del 1° Ottobre".

Un restauro che arriva a 30 anni dalla celebre ristrutturazione del Palazzo da parte dell'architetta Gae Aulenti. "Fu un intervento importante - afferma Lucia Mazza, direttrice dell'Azienda Lavori Pubblici - e caratterizzato dall'inserimento di elementi di disegno moderno, ad esempio gli scranni e i tavoli di lavoro dove andremo ora a installare i tablet per il nuovo sistema di votazione".

"Un luogo - aggiunge la dirigente della Segreteria Istituzionale, Giovanna Crescentini - che ha necessità di essere attualizzato con software, strumenti e soluzioni che possano consentire agli organi che qui si riuniscono di lavorare in base alle esigenze di quest'epoca".

Servizio realizzato dagli studenti del laboratorio dell'Università di San Marino Emma Felici, Sonia D'Ambrosio, Lorenzo Chirulli, Francesco Galli, Anna Buda, Angelica Zaccarelli, in un progetto in collaborazione con RTV







