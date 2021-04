GIORNATA DELLA TERRA "Restore our Earth": un pianeta sano non è più un'opzione ma una necessità La ricorrenza viene celebrata da più di un miliardo di persone in 192 paesi del mondo. San Marino continua a lavorare nell'ottica di una Repubblica più green

La Giornata della Terra arriva al suo 51° anniversario, rinnovando una tradizione partita con la prima mobilitazione ecologista di studenti americani del 22 aprile 1970. La ricorrenza viene celebrata oggi da più di un miliardo di persone in 192 paesi. San Marino, sottolinea il Segretario di Stato al Territorio Stefano Canti, è fortemente impegnata in una serie di progetti per la sostenibilità.

"Ricordiamo l'Agenda 2030 - evidenzia Stefano Canti - dove come Repubblica di San Marino siamo fortemente impegnati". “Un buon esempio di politica attiva e votata alla sostenibilità – aggiunge - sono l'inserimento dell'eco-bonus e del sisma bonus al 110% contenuti nell'ultima legge di bilancio”. Prosegue poi il percorso verso “San Marino Plastic Free” per eliminare definitivamente l'utilizzo di plastica monouso in Repubblica.

Domani Motus Liberi sottolinea come questa giornata debba servire per aumentare la consapevolezza del poco tempo rimasto per fare in modo che l'uomo non finisca intrappolato nella sua stessa casa. È necessario, aggiungono, correre veloci verso un futuro senza più inquinamento e ingiustizie.

Nel servizio l'intervista a Stefano Canti (Segretario di Stato al Territorio)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: