Rete: intervento alla Ex Beccari srl “tassello conclusivo” di impegno cominciato a inizio legislatura

Dopo i lavori di ripristino e messa in sicurezza del sito gestito dalla ditta ex Beccari srl, Rete interviene con un comunicato. Si sottolinea come questo intervento rappresenti il “tassello conclusivo di un impegno” cominciato a inizio legislatura, quando il problema del deposito abusivo era ancora “drammaticamente irrisolto”. Ricordato allora il contributo offerto dal Movimento, affinché – con appositi decreti - fosse garantita la qualità dell'ambiente e la sicurezza della collettività.









Fra le novità - oltre ad un inasprimento delle sanzioni e ad un rafforzamento dei controlli - anche la possibilità, in casi molto gravi, di rivalersi sulla proprietà degli immobili attraverso forme di esproprio. E poi un “tema caro” a Rete: l'introduzione del divieto di scarico delle acque reflue industriali nei corsi d'acqua. “Le diverse esperienze e punti di vista di chi siede al tavolo del confronto – conclude il Movimento – non sono un limite, ma un arricchimento capace di tradursi in benefici per tutta la comunità”.