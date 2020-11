E' stata revocata l'ordinanza del Sindaco di Monte Grimano in accordo con la Prefettura di Pesaro che - dice il sindaco di Monte Grimano Elia Rossi - ha preso atto della problematica che ha il nostro territorio. Il sindaco anticipa che mercoledì ci sarà una riunione congiunta tra la Prefettura di Pesaro, di Rimini e le autorità di San Marino per approfondire la questione.

Dunque fino a nuova disposizione i cittadini di Monte Grimano dovranno avere con sè l'autocertificazione per spostarsi in caso di necessità. “Noi, come amministrazione comunale, abbiamo dato subito la nostra disponibilità al ritiro dell'ordinanza - dice il sindaco Elia Rossi - visto l'impegno dimostrato della Prefettura a normare al situazione".