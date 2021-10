Rezza, per vaccinati con Sputnik due opzioni allo studio: "presto una decisione"

Rezza, per vaccinati con Sputnik due opzioni allo studio: "presto una decisione".

"Per le persone vaccinate con il vaccino Sputnik, da una parte bisogna garantire il loro diritto a poter avere il green pass ma bisogna anche garantire la comunità che ospita circa la sicurezza. Ci sono dunque 2 ipotesi allo studio: effettuare una ulteriore dose addizionale con un vaccino a mRna in chi è vaccinato con vaccini non riconosciuti dall'Ema, e l'altra via è riconoscere tout cour i cicli vaccinali fatti all'estero con questi vaccini. Si stanno valutando le 2 opzioni e nei prossimi giorni verrà presa una decisione in merito". Così il direttore della prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: