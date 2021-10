VACCINI Rezza, si valuta dose eterologa a vaccinati Sputnik e Sinovac. Intanto arriva la pillola anti covid

"Il Consiglio superiore di sanità aveva detto di considerare l'opportunità di una dose aggiuntiva eterologa di vaccino anti-Covid a chi fosse stato vaccinato con vaccini come Sinovac o Sputnik, ma c'è bisogno del pronunciamento di una agenzia regolatoria. Ad ogni modo, Sinovac è comunque riconosciuto dall'Oms ma non Sputnik e dunque ci sono dei problemi da risolvere anche di tipo regolatorio. Anche questo aspetto è in corso di valutazione". Lo ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza alla conferenza stampa sull'analisi dei dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia.

Il colosso farmaceutico Merck presenta la pillola anti-covid e chiederà "il prima possibile" l'autorizzazione di emergenza negli Stati Uniti. I test clinici condotti - spiega - hanno mostrato che il farmaco antivirale orale riduce il rischio di ricoveri e decessi somministrato a persone ad alto rischio nelle fasi iniziali dell'infezione. Subito vola a Wall Street.



