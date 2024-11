RF, gestione rifiuti: "Totale fallimento di Stefano Canti in 5 anni di governo"

Gestione dei rifiuti a San Marino, Repubblica Futura interviene duramente contro l'ex Segretario di Stato al Territorio, ora Giustizia, Stefano Canti: “Il dato evidente - scrive RF - è il totale fallimento di Canti in 5 anni di governo. Nel 2019 fece campagna elettorale sui rifiuti e nel 2020 lanciò dal governo dichiarazioni roboanti come il progetto della raccolta porta a porta è ormai tramontato”.

Manca ancora la tariffa puntuale per la RSU urbana, continua Repubblica Futura, non vi sono politiche virtuose dello Stato per ridurre la produzione di rifiuti e i pochi interventi fatti – vedi bonifica area ex Beccari – sono stati portati a casa grazie ad investimenti privati rispetto ai quali Canti si è preso il merito.

Situazione preoccupante per RF che auspica non si estenda in altri settori come fa presagire l’Atto organizzativo ISS. Proprio su quest'ultimo tema in programma una serata pubblica martedì 19 novembre alle ore 21.00 alla sala Kassar a Borgo Maggiore dal titolo “Atto organizzativo ISS: un’occasione persa”.