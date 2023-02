RF sul caro bollette: "Chi pagherà il conto finale di questa improvvisazione?"

Repubblica Futura chiama in causa il Segretario di Stato con delega all'AASS Teodoro Lonfernini sul tema energia. Siamo contenti, scrive il partito, che Lonfernini abbia trovato il tempo di pensare anche ad uno dei temi che più preoccupa cittadini e imprese, ovvero il caro bollette. Peccato però che ci sia arrivato solo a frittata fatta.

“Se sul gas - afferma RF – è riuscito a mettere una pezza in tempo con un’operazione che si poteva tranquillamente fare prima evitando allarmismi, così non è stato per l’elettricità. In pieno carnevale ai cittadini sta arrivando un bello scherzetto con bollette raddoppiate rispetto al solito e dove i più colpiti sono le fasce deboli della popolazione.

Repubblica Futura auspica che il decreto annunciato del governo tenga conto di questa fascia di popolazione, andando quindi ad intervenire principalmente su chi consuma meno e chiede che fine abbia fatto l'Autorità per l'Energia: "Dopo le figuracce di questi mesi, le marce indietro del governo, gli annunci a effetto, questa autorità si sta dimostrando inutile e pericolosa per la stabilità dell’AASS".