QUINTA EDIZIONE RI-KILO San Marino da record, Centro del Riuso preso d'assalto Fino alle 20.00 la vendita di abbigliamento usato a 3 euro al chilo, per una buona causa

Torna RI-KILO San Marino, la vendita di abbigliamento usato per una buona causa. Al Centro del Riuso di Murata affluenza record, dal Titano e dal circondario, sin dal mattino per la quinta edizione. Porte aperte fino alle 20.00, per acquistare capi a soli 3 euro al chilo. L'evento unisce così le diverse generazioni verso l'obiettivo del consumo responsabile per un futuro più sostenibile. Presente a sostegno dell'iniziativa anche il Segretario di Stato per i rapporti con l'AASS e la transizione ecologica, Alessandro Bevitori. Anche quest'anno il fine è benefico: parte del ricavato sarà devoluto alle zone emiliano-romagnole colpite nel settembre scorso dall'alluvione.

