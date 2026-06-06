Riaperto il 'Villino Bonelli', intitolato un piazzale a Marino Cardinali

Una giornata all'insegna del verde e del territorio cominciata, di buon mattino, per i Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva, con la camminata organizzata dall'associazione 'La Genga'. Partenza da Strada Campo dei Giudei e un tragitto di cinque chilometri e mezzo alla scoperta dei sentieri di Montecchio. Tanti i sammarinesi che hanno voluto esserci così come alla riapertura del Villino Bonelli, resa possibile con l'opera delle maestranze dell'Azienda dei Lavori Pubblici.

L'esperto di storia sammarinese Verter Casali ne ha illustrato le origini: “In realtà il nome originale – spiega – è 'Casino Bonelli' e risale alla fine del '700, inizi '800, come costruzione. C'è una lapide al suo interno, che lo spiega abbastanza bene: nasce come luogo di tranquillità, di riposo e probabilmente di caccia, dove i Bonelli, famiglia tra le più antiche a San Marino, venivano a trascorrere le ferie dell'epoca o i giorni di riposo”. Grazie al patto di collaborazione con la Segreteria al Territorio, il Villino Bonelli viene dato in gestione all'Usot che lo renderà fruibile al pubblico con eventi enogastronomici legati ai prodotti del territorio: “Custodia, salvaguardia, ma anche sinergia fra noi ristoratori – commenta Mario Liotta, Presidente Usot - il 'Consorzio Terra di San Marino', il progetto 'Dalla Terra alla Tavola'. I prodotti e le eccellenze di San marino saranno protagonisti, non solo con la ristorazione ma con diversi eventi culturali e musicali. Ci scordiamo di avere dei piccoli gioielli dentro casa che vanno riportati alla luce. Il Villino Bonelli è un esempio meraviglioso. Il primo evento è alle porte: tenetevi pronti”.

“Una giornata speciale. Stiamo restituendo alla cittadinanza aree, come questa del Villino Bonelli – dichiara il Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci – grazie anche al patto con l'Usot, all'insegna del progetto 'Dalla Terra alla Tavola', con il 'Consorzio Terra di San Marino'. Credo che il nostro impegno debba essere sempre orientato a riqualificare, ripristinare, far rivivere, ciò che di bello abbiamo sul nostro territorio. Ricordano anche figure, come quella di Marino Cardinali, fondatore e storico presidente della Associazione Micologica, che ci ha insegnato davvero tanto con la sua passione, il suo impegno e le sue azioni concrete”.

Il fulcro della giornata, si è dunque spostato a poche centinaia di metri, per l'intitolazione del piazzale a Marino Cardinali, scomparso nel 2020, Presenti la moglie e i figli. Una figura che ha lasciato il segno nella comunità sammarinese. L'intitolazione del piazzale, proprio nel giorno del suo compleanno: “Oggi – afferma Alessandro Barulli, consigliere Associazione Micologica – festeggiamo questo grande uomo e maestro che ci ha insegnato a lottare per il nostro Paese, anteponendo gli interessi collettivi a quelli personali. Abbiamo vinto tante battaglie con l'Associazione Micologica. Ha speso la sua vita per difendere i suoi ideali di uomo onesto e difensore dei diritti dei cittadini e dell'ambiente”.









