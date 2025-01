SALUTE Riapertura dell'Ambulatorio di Faetano

Riapertura dell'Ambulatorio di Faetano.

L'Istituto per la Sicurezza Sociale comunica a tutti gli assistiti che, da lunedì 27 gennaio, l'Ambulatorio di Faetano riprenderà regolarmente l'attività. La struttura era stata temporaneamente chiusa al pubblico per consentire urgenti lavori di riparazione dell'impianto di riscaldamento. L'Ambulatorio sarà operativo, come di consueto, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 13:00.

