ITALIA Riapertura discoteche, Gianni Indino: “Un primo passo ma non possiamo dire di essere contenti” Il presidente presidente del Silb Emilia Romagna analizza le riaperture con capienza ridotta e green pass. Intanto sono 3.235 i nuovi contagi in Italia

Si torna a ballare in Italia, in pista senza la mascherina ma con il green pass. Le discoteche ripartono in zona bianca con il limite del 35% di presenze al chiuso e del 50% all'aperto. Un primo passo, verso un settore che ancora non è riuscito pienamente a ripartire, ma che non rende ancora tranquilli e felici i gestori di locali.

"Diciamo che non ce l'aspettavamo, è stato un fulmine a ciel sereno e ben venga - evidenzia Gianni Indino, presidente Silb Emilia Romagna - si è aperto uno squarcio in questo fronte che ci impediva di riprendere in considerazione un'apertura, oggi lo abbiamo grazie al Comitato Tecnico Scientifico. Se poi mi chiede se sono contento questo no. Le modalità e le indicazioni che ci hanno fornito non sono ricevibili e non siamo in grado di poterle mettere in campo, diventerebbe per noi il 35% anti economico. Per cui è una situazione che mi auguro la politica prenda a cuore".

Sul fronte contagi sono 3.235 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore su oltre 300.000 tamponi. 39 le vittime, in calo rispetto alle 50 di ieri. Il tasso di positività è all'1,07%, 415 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. In Emilia-Romagna: 281 nuovi positivi su 33.490 tamponi. Aumentano i guariti (+291) e calano ancora i ricoveri (-27). Oltre 6 milioni e 500 mila le dosi somministrate.

Nel servizio l'intervista a Gianni Indino (presidente Silb Emilia Romagna)

