Riapertura scuole, Segretario Belluzzi: "Nessuna decisione presa". Prossime novità riguarderanno chi deve fare gli esami

Nel video, l'intervista ad Andrea Belluzzi, segretario di Stato Istruzione

Il segretario di Stato all'Istruzione, Andrea Belluzzi, fa il punto sulla scuola. "Non abbiamo deciso di aprire", spiega, smentendo le notizie in merito apparse di recente sui media italiani. Al momento, "la riflessione è in atto" e si stanno studiando punti deboli e criticità nel riavviare la didattica. Le prime novità ufficiali arriveranno nei prossimi 15 giorni e riguarderanno gli studenti che devono fare gli esami. Sul mondo della scuola "non posso fare una previsione", afferma Belluzzi. E si ragiona su come organizzare i centri estivi, mentre il 2 settembre è la possibile data di inizio del prossimo anno scolastico.

