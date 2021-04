SAN MARINO Riaperture: addio coprifuoco. Spostamenti consentiti anche con regioni, provincie e comuni in zona gialla Da oggi si allentano ulteriormente le restrizioni in Repubblica. Riaperture per cinema e teatri

È stato un lunedì molto atteso in Repubblica. Con le nuove misure da oggi si torna a circolare liberamente, in qualsiasi orario, all'interno del territorio sammarinese. Il passaggio in giallo delle regioni confinanti, consente la mobilità da e per la Repubblica, con Emilia Romagna e Marche, così come le altre regioni gialle. Ma in Italia, fino al 15 giugno, è possibile tra le 5 e le 22 un solo spostamento una volta al giorno verso un'abitazione privata, in un massimo di 4 persone oltre ai minorenni.

Per gli spostamenti nelle regioni arancioni, come spiegato anche sul sito della Farnesina, gli spostamenti sono vietati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute ovvero situazioni di necessità tramite autocertificazione.

Centri commerciali e medie/grandi strutture del territorio restano aperti con limiti di ingresso nei giorni festivi e week end. Proseguono poi le attività per piscine e palestre, riprese già la scorsa settimana, così come negozi e mercati. Bar e ristoranti tornano a lavorare senza più limiti di orario.



Riaprono inoltre cinema e teatri: stasera al Concordia la proiezione speciale a ingresso libero “50 Santarcangelo festival”. Al Teatro Titano alle 21 partono gli appuntamenti di conferenze e letture organizzati dal Comitato per le celebrazioni dantesche: protagonisti gli studenti della terza liceo classico guidati dalla professoressa Lucia Crescentini.



