CORONAVIRUS Riaprono agli utenti l'Ufficio del Registro e l'Ufficio Tributario

Riaprono agli utenti l'Ufficio del Registro e l'Ufficio Tributario.

A partire da martedì 14 aprile riapriranno all'Utenza l’Ufficio del Registro e l’Ufficio Tributario (quest’ultimo limitatamente ai Servizi Importazioni, Esportazioni, Servizio Cassa, Servizio Prodotti Energetici/Petroliferi e Servizio di Segreteria per certificazioni, duplicati). Per accedere ai servizi è necessaria la prenotazione che può già essere richiesta telefonicamente già da questa mattina al numero 0549 885054 per i servizi dell'Ufficio tributario, mentre da martedì al numero 0549 882094 per l'Ufficio del registro.

Sarà aperto soltanto l'ingresso al piano 0 lato Ufficio Tributario dove un addetto accoglierà gli utenti e gestirà gli ingressi ai vari Servizi ed Uffici. Gli utenti sono pregati di presentarsi muniti di mascherina e guanti e di rispettare tutte le disposizioni sanitarie vigenti per l’emergenza Covid - 19.

I più letti della settimana: