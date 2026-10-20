Riattivata la Commissione mista italo-sammarinese, incontro tra Beccari e il Vice Ministro Edmondo Cirielli

Nel solco delle nuove prospettive di collaborazione in ambito europeo, si inserisce l'incontro tra il Segretario agli Esteri Luca Beccari e il Vice Ministro degli esteri italiano Edmondo Cirielli.

Dopo 3 anni, si è così riattivata la Commissione mista italo-sammarinese.

Il segretario Beccari ha inaugurato una nuova fase delle relazioni bilaterali: collaborazione con l'Italia non più solo per gestire le emergenze, ma strategica, strutturata, solida e duratura.

Al centro del dibattito, la firma dell'Accordo UE con tutte le conseguenze che avrà sul rapporto tra i 2 Paesi. Si è parlato della Convenzione per evitare le doppie imposizioni, dei pensionati frontalieri, della patente di guida a punti, ed è stata confermata l'intenzione di rivedere il Memorandum d'intesa sulle consultazioni politiche, per includervi nuove forme di cooperazione. Sono intervenuti anche i Segretari per le Finanze e per lo Sport.

"Grazie all'Accordo di Associazione, il rapporto con l'Italia avrà più margini per crescere e potrà essere migliorato adattandolo a quello che è il nuovo contesto, non tanto relativo all'Accordo di Associazione ma in generale il contesto economico sociale che viviamo, e quindi l'Accordo diventa la piattaforma per un miglioramento delle relazioni bilaterali. Questo è stato un po' al centro dei nostri incontri oltre ovviamente alla discussione di singole tematiche", le parole del Segretario per Gli Affari Esteri, Luca Beccari.

"L'accordo d'associazione non è un trionfo solo di San Marino, lo è anche per la Repubblica Italiana. Abbiamo una storia comune che è la storia d'Italia e quindi questo percorso verso l'Unione Europea non può che rafforzare i nostri rapporti che sono straordinari. Lo sono sempre stati perché siamo due stati ma siamo lo stesso popolo e la Repubblica Italiana è orgogliosa di avere un partner così importante, che poi racchiude nello scrigno le nostre tradizioni", afferma il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano, Edmondo Cirielli.

Al termine dell'incontro a Palazzo Begni, le delegazioni si sono spostate a Palazzo Pubblico per una Udienza privata con i Capitani Reggenti Gerardo Giovagnoli e William Casali, in onore del Vice Ministro Ciriellia testimonianza della solidità dei legami di amicizia tra San Marino e Italia.

Interviste a: Luca Beccari - Segretario di Stato per gli Affari Esteri; Esteri Edmondo Cirielli - Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano