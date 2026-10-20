COMMISSIONE MISTA Riattivata la Commissione mista italo-sammarinese, incontro tra Beccari e il Vice Ministro Edmondo Cirielli Focus su Accordo UE come "piattaforma per il miglioramento delle relazioni bilaterali"

Nel solco delle nuove prospettive di collaborazione in ambito europeo, si inserisce l'incontro tra il Segretario agli Esteri Luca Beccari e il Vice Ministro degli esteri italiano Edmondo Cirielli.

Dopo 3 anni, si è così riattivata la Commissione mista italo-sammarinese.

Il segretario Beccari ha inaugurato una nuova fase delle relazioni bilaterali: collaborazione con l'Italia non più solo per gestire le emergenze, ma strategica, strutturata, solida e duratura.

Al centro del dibattito, la firma dell'Accordo UE con tutte le conseguenze che avrà sul rapporto tra i 2 Paesi. Si è parlato della Convenzione per evitare le doppie imposizioni, dei pensionati frontalieri, della patente di guida a punti, ed è stata confermata l'intenzione di rivedere il Memorandum d'intesa sulle consultazioni politiche, per includervi nuove forme di cooperazione. Sono intervenuti anche i Segretari per le Finanze e per lo Sport.

"Grazie all'Accordo di Associazione, il rapporto con l'Italia avrà più margini per crescere e potrà essere migliorato adattandolo a quello che è il nuovo contesto, non tanto relativo all'Accordo di Associazione ma in generale il contesto economico sociale che viviamo, e quindi l'Accordo diventa la piattaforma per un miglioramento delle relazioni bilaterali. Questo è stato un po' al centro dei nostri incontri oltre ovviamente alla discussione di singole tematiche", le parole del Segretario per Gli Affari Esteri, Luca Beccari.

"L'accordo d'associazione non è un trionfo solo di San Marino, lo è anche per la Repubblica Italiana. Abbiamo una storia comune che è la storia d'Italia e quindi questo percorso verso l'Unione Europea non può che rafforzare i nostri rapporti che sono straordinari. Lo sono sempre stati perché siamo due stati ma siamo lo stesso popolo e la Repubblica Italiana è orgogliosa di avere un partner così importante, che poi racchiude nello scrigno le nostre tradizioni", afferma il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano, Edmondo Cirielli.

Al termine dell'incontro a Palazzo Begni, le delegazioni si sono spostate a Palazzo Pubblico per una Udienza privata con i Capitani Reggenti Gerardo Giovagnoli e William Casali, in onore del Vice Ministro Ciriellia testimonianza della solidità dei legami di amicizia tra San Marino e Italia.

Interviste a: Luca Beccari - Segretario di Stato per gli Affari Esteri; Esteri Edmondo Cirielli - Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano

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