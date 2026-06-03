TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:28 Rally dell'Acropoli: Neuville davanti a tutti nello shakedown 19:03 Istanze in ritardo di 10 anni, imbarazzo e scuse del Segretario Fabbri 18:56 Polemica sui tassisti, Fabbri: "Non accettiamo colpe sistemiche, accertare responsabilità caso per caso" 18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 13:34 Maturità: a San Marino cominciati gli orali dei licei e consegnati i certificati al CFP
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Ricarica intelligente per i veicoli elettrici: premiati allievi del CFP di San Marino

Il Centro di Formazione Professionale di San Marino ha ottenuto il Premio Regionale Siemens School Tech Award 2026.

3 giu 2026
Il Centro di Formazione Professionale di San Marino (foto archivio RTV)
Il Centro di Formazione Professionale di San Marino (foto archivio RTV)

Il Centro di Formazione Professionale di San Marino ha ottenuto il Premio Regionale Siemens School Tech Award 2026 grazie a un progetto dedicato alla realizzazione di una stazione di ricarica intelligente per veicoli elettrici. Il riconoscimento è stato assegnato agli studenti del terzo anno del Settore Industria e Artigianato Achille Antonini, Samuele Burioni, Gustavo Messias Pacifico Gomes e Lorenzo Pesaresi, autori del progetto sviluppato sotto la guida del docente di Disegno Tecnico e Meccanica Samuele Mazza.

Nell'ambito del premio, la scuola riceverà 100 licenze TIA Portal Professional per studenti, software utilizzato per la programmazione e la gestione dei sistemi di automazione industriale.

I Siemens School Tech Awards premiano progetti realizzati da studenti degli istituti tecnici e professionali nei settori dell'innovazione tecnologica, della digitalizzazione e della sostenibilità. Il Premio Regionale viene assegnato al miglior progetto presentato in ciascun territorio partecipante.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità