Ricarica intelligente per i veicoli elettrici: premiati allievi del CFP di San Marino

Il Centro di Formazione Professionale di San Marino ha ottenuto il Premio Regionale Siemens School Tech Award 2026 grazie a un progetto dedicato alla realizzazione di una stazione di ricarica intelligente per veicoli elettrici. Il riconoscimento è stato assegnato agli studenti del terzo anno del Settore Industria e Artigianato Achille Antonini, Samuele Burioni, Gustavo Messias Pacifico Gomes e Lorenzo Pesaresi, autori del progetto sviluppato sotto la guida del docente di Disegno Tecnico e Meccanica Samuele Mazza.

Nell'ambito del premio, la scuola riceverà 100 licenze TIA Portal Professional per studenti, software utilizzato per la programmazione e la gestione dei sistemi di automazione industriale.

I Siemens School Tech Awards premiano progetti realizzati da studenti degli istituti tecnici e professionali nei settori dell'innovazione tecnologica, della digitalizzazione e della sostenibilità. Il Premio Regionale viene assegnato al miglior progetto presentato in ciascun territorio partecipante.







