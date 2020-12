24 DICEMBRE Ricca programmazione per la serata della Vigilia su San Marino Rtv

Tutto pronto per la lotteria di Natale promossa da Banca di San Marino, iniziativa che quest'anno – con un doppio appuntamento - sostituisce la tradizionale Tombola della Vigilia. Questa sera alle 20 su San Marino RTV la prima estrazione della Lotteria che sarà dedicata agli adulti. 1° PREMIO: 2.000 euro; 2° PREMIO: 1.000 euro; 3° PREMIO 500 euro. Ma ci saranno anche altri premi minori. Cifre che verranno accreditate ai vincitori su carta Mc Click, aperta gratuitamente da BSM. La seconda estrazione della Lotteria, rivolta in questo caso a bambini e ragazzi fino al 17° anno di età, è invece fissata per il prossimo 6 gennaio.

Ad arricchire la programmazione di Rtv per la Vigilia, alle 21.05 gli auguri di Natale del Vescovo della Diocesi di San Marino-Montefeltro, Mons. Andrea Turazzi scaturiti da una conversazione a due con il Direttore Carlo Romeo. A seguire dalle 21.30 dalla Basilica di San Pietro, la Santa Messa di Natale presieduta da Papa Francesco. Chiusura di serata in musica, alle 23.30, con i Concerti natalizi dell'Istituto Musicale Sammarinese.

