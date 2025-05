STUDENTI-STILISTI Riccione: al Grand Hotel la nuova collezione di abiti ispirati al Rinascimento A disegnare gli abiti gli studenti e le studentesse del liceo Volta Fellini. Tra le stiliste anche alcune ragazze di San Marino

Prendere il meglio del Rinascimento – momento ricco di innovazioni – e farlo rivivere negli abiti di oggi. Prova superata per gli studenti e le studentesse del liceo Volta Fellini di Riccione che, al Grand Hotel della città, hanno portato in passerella le loro opere di moda.

Una collezione che celebra l’eredità culturale italiana e la trasforma in espressione contemporanea. “Visioni Rinascimentali” è il nome del progetto per immaginare il futuro del design, senza dimenticare l'eredità di una delle pagine più importante della storia. In passerella, come modelle, le stesse studentesse. Progetto realizzato con la collaborazione di Diadema, scuola di trucco e hairstyle. Tra le stiliste anche alcune ragazze di San Marino.

Nel servizio le interviste a Guenda Bezzi (docente di Progettazione moda al liceo Volta Fellini di Riccione) e alle studentesse Aurora Quadrelli, Martina Gori e Alessia Terenzi

