Riccione: cartelli di allerta per il capriolo del parco che attacca persone e cani

Già da qualche anno, nel parco che costeggia il Rio Melo, tra la statale 16 e il Centro Studi, è presente un capriolo, affatto docile. Per lui, il verde che costeggia la pista ciclabile, è casa e come tale va difesa. Per questo, è tornato alla carica anche in questi giorni, attaccando podisti, animali, soprattutto cani, e i padroni che li lasciano scorrazzare in libertà.

Si avvicina, studia il da farsi, attacca testa bassa e colpisce con le corna. A farne le spese, in un video amatoriale fornitoci da un riccionese, un uomo e i suoi due cani.

Le segnalazioni sono tante, e il Comune ha deciso di mettere dei cartelli lungo il percorso che avvertono della presenza di animali selvatici, il capriolo appunto, invitando a non avvicinarsi e a tenere i cani al guinzaglio.

