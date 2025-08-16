Riccione, cresce l'attesa per la schiusa delle uova di tartaruga: dal 18 agosto luci soffuse sul lungomare Nel tratto davanti alle zone 132-134, le lampade saranno sostituite con illuminazione a bassa intensità per guidare i piccoli verso il mare

A Riccione cresce l’attesa per la schiusa delle uova di tartaruga Caretta caretta sulla spiaggia del Marano. Il nido, scoperto nella notte tra il 23 e il 24 giugno, è sorvegliato dai volontari e dal personale della Fondazione Cetacea, con telecamere e un gazebo installato a pochi metri per proteggerlo da disturbi fino alla nascita dei piccoli.

Per favorire l’orientamento delle tartarughine verso il mare, a partire da lunedì 18 agosto il Comune interverrà sull’illuminazione pubblica del lungomare Goethe: nel tratto davanti alle zone 132-134 le lampade saranno sostituite con luci a bassa intensità, così da non interferire con la luce naturale dell’orizzonte e garantire al tempo stesso la sicurezza dell’area.

Il nido, deposto da un esemplare adulto di circa vent’anni, è tutelato anche da un’ordinanza comunale che vieta il posizionamento di ombrelloni e attrezzature, lo svolgimento di attività ludiche, sportive o eventi rumorosi, e il transito di veicoli nelle vicinanze.

