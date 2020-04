EMERGENZA Riccione: gli chef dell'Istituto Savioli all'opera pro-Caritas

L'Istituto Alberghiero Savioli di Riccione in prima linea nell'aiuto al territorio. Questa mattina gli chef della scuola, in video lezione con gli allievi, hanno preparato pietanze che poi sono state interamente devolute alla Caritas riccionese. L'istituto di recente ha anche consegnato più di 40 pc agli allievi che ne hanno fatto richiesta: i computer sono stati quindi consegnati a domicilio dai tecnici del Savioli in collaborazione con i volontari della Protezione Civile.



