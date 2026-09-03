Riccione, il lupo resta in città: prorogata la chiusura notturna di tre parchi

Il lupo avvistato nelle scorse settimane a Riccione è ancora in giro e le operazioni per allontanarlo dal territorio urbano proseguono. Per questo il Comune ha deciso di prorogare la chiusura serale e notturna di tre parchi cittadini, mantenendo in vigore le misure adottate ad agosto per consentire agli operatori di intervenire in sicurezza.

La nuova ordinanza, firmata dalla sindaca Daniela Angelini su richiesta del Servizio faunistico regionale, entrerà in vigore il 4 settembre e resterà valida fino alle 7 del 19 settembre. Confermati i divieti già previsti nelle scorse settimane: dalle 19 alle 7 non sarà possibile accedere e transitare nelle aree interessate del parco della Resistenza, del parco Chico Mendes e del parco degli Olivetani. La decisione arriva dopo che le operazioni condotte finora non hanno portato all’allontanamento dell’esemplare. Il monitoraggio prosegue anche in altre zone di Riccione dove recentemente sono stati segnalati avvistamenti. Non cambiano le delimitazioni delle aree interdette.

L’obiettivo delle operazioni resta quello di allontanare il lupo dal centro urbano. Gli interventi vengono effettuati prevalentemente nelle ore serali e notturne ed è proprio per permettere agli operatori di agire senza la presenza di persone che viene mantenuta la chiusura dei tre parchi. Per chi non rispetta i divieti previsti dall’ordinanza sono previste sanzioni amministrative da 25 a 500 euro.









