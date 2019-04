Riccione: in volo il drone salva-vita

Sarà una rivoluzione in ambito sanitario, e questo giustifica tutta la curiosità che ieri a Riccione ha destato la spettacolare esercitazione, in occasione del congresso Nazionale dedicato a infermieri e medici. Eccolo qui il drone gigante: 6 eliche e 3 gps, con all'interno una grande capsula che potrà contenere fino a 10 sacche di sangue, proteggendone la qualità secondo gli standard di legge. La rivoluzione, firmata dalla startup italiana ABZero promette di ridurre i tempi di consegna di sangue, attualmente su gomma, dell'80 per cento, viaggerà su medie distanze- fino a 70km all'ora, anche con vento e pioggia, su rotte prestabilite, a un costo che non supererà i 150 euro ad ogni viaggio.

La dimostrazione di fronte a Palazzo del Turismo di Riccione: l'apparecchio, decollato con alcune sacche di sangue, ha raggiunto la piazzola dell'elisoccorso di Rimini in 6 minuti e mezzo, dieci di meno di un'ambulanza.