Riccione, ordinanza straordinaria per proteggere il nido di tartaruga marina al Marano. Previste sanzioni fino a 500 euro

Il Comune di Riccione ha emesso un'ordinanza urgente per tutelare il nido di tartaruga marina della specie Caretta caretta sulla spiaggia libera del Marano, tra gli stabilimenti balneari n. 132 e n. 134.

L'ordinanza, spiega il Comune in una nota, si è resa necessaria per proteggere quello che viene definito "un fatto straordinario dal punto di vista ambientale e naturalistico". Il provvedimento impone una serie di divieti e limitazioni in un'area circoscritta dell'arenile con l'obiettivo di tutelare la sicurezza delle uova e consentire alla futura schiusa di avvenire in condizioni ottimali, oltre a garantire lo svolgimento di sorveglianza del sito da parte dei volontari.

L'ordinanza, in vigore fino alla schiusa delle uova che avverrà tra 45 e 50 giorni, quindi tra Ferragosto e la fine di agosto, prevede il divieto di posizionare ombrelloni, sdraio o attrezzature da spiaggia all'interno della zona protetta, così come è vietata qualsiasi attività sportiva o ludica che possa arrecare danni al nido. La zona intorno al nido è stata recintata e segnalata in modo ben visibile, e chi frequenta la spiaggia è invitato a osservare alcune regole fondamentali. Vietati anche gli animali lasciati liberi: cani e altri animali domestici potranno accedere solo se al guinzaglio e sotto stretto controllo con l'eccezione per i cani guida per non vedenti, i cani salvavita e quelli da salvataggio, purché non siano lasciati liberi di muoversi.

Sempre nella stessa fascia di rispetto, non sarà consentito il transito o la sosta di veicoli non a motore e mezzi a motore, ad eccezione dei veicoli di emergenza o soccorso. Vietati anche l'organizzazione di eventi, tornei, spettacoli pirotecnici o qualsiasi manifestazione rumorosa che possa disturbare la tranquillità del sito o causare vibrazioni nel suolo, fattori che potrebbero compromettere la stabilità del nido o disorientare i piccoli alla nascita. Non potranno inoltre essere posizionate strutture come boe, piattaforme, tubazioni o impianti elettrici, se non strettamente legati alla tutela del nido.

Per quanto riguarda la pulizia della spiaggia, sarà possibile intervenire solo manualmente e con particolare attenzione: i mezzi per la raccolta dei rifiuti potranno transitare, ma sempre mantenendo una distanza minima di cinque metri dal perimetro protetto.

Infine, nei giorni immediatamente precedenti la schiusa, potrà essere sospesa l'illuminazione pubblica sul lungomare adiacente, per non interferire con l'orientamento delle tartarughine, che si guidano verso il mare seguendo la luce naturale dell'orizzonte.

La sorveglianza sarà affidata ai volontari della Fondazione Cetacea, che monitoreranno costantemente il sito e segnaleranno tempestivamente qualsiasi problema, alla Polizia locale e agli organi di Polizia incaricati.

In base al Decreto legislativo 267 del 2000 sono previste anche sanzioni da 25 a 500 euro per i trasgressori.



"Tutte queste misure - spiegano dal Comune - sono state adottate per garantire che un evento così raro e prezioso possa concludersi nel migliore dei modi", con la speranza "che, tra qualche settimana, decine di piccole Caretta caretta possano trovare la strada verso il mare, dando inizio a una nuova generazione nel cuore della Riviera".