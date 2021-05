DIVIETO DI SOSTA Riccione velocizza la riscossione delle multe a San Marino, superano il milione di euro

Il Comune di Riccione aspetta il pagamento di 1,2 milioni di euro di multe stradali da parte di automobilisti di San Marino riferite agli ultimi 5 anni. La giunta comunale romagnola ha perciò approvato una nuova procedura per la loro riscossione. "Sanzioni - fa sapere l'amministrazione comunale - già regolarmente notificate dalla Polizia locale di Riccione attraverso il Tribunale Unico di San Marino, ma mai recapitate" ai cittadini stranieri. Per la maggior parte si tratta di divieti di sosta non rispettati.

Negli ultimi anni il Comune ha riscontrato un aumento di questi crediti. "La legge impone all'amministrazione di porre in essere ogni azione possibile al fine di recuperare il pagamento di quanto dovuto dai sanzionati", scrive la giunta che per questo ha dato mandato al comandante della propria Polizia locale di avviare una serie di atti necessari alla nuova procedura. Si procederà ad una nuova comunicazione tramite il Tribunale Unico di San Marino con obbligo di notifica all'interessato. Se la contravvenzione e la richiesta di pagamento non verranno notificati al trasgressione nei tempi previsti - spiega il Comune - si avvierà un procedimento giudiziario al termine del quale la Aspes spa sarà incaricata della riscossione coattiva delle ingiunzioni di pagamento nei confronti dei cittadini sammarinesi. La differenza rispetto al passato sta nell'apertura della procedura coattiva di ingiunzione di pagamento che avverrà attraverso le domiciliazione presso studi legali sammarinesi.

