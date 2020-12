Ricerca, agricola e sviluppo sostenibile: a confronto le esperienze di San Marino, Brasile, Italia Convegno webinar, promosso dall'Ambasciata del Brasile e dall’Azienda Brasiliana della Ricerca Agricola – EMBRAPA

Condividere il know-how, fare il punto sullo stato della ricerca in un ambito cruciale come quello della relazione fra tecnologia in agricoltura e sviluppo sostenibile. Se ne parla in webinar: le esperienze di Brasile, di Italia e San Marino a confronto. Per la Repubblica, i saluti del Segretario al Territorio, Stefano Canti. Le caratteristiche di un territorio i cui limiti ambientali e climatici incidono sulle produzioni; la particolarità di un sistema produttivo che vanta una rete efficace di strutture cooperative e consortili; la realtà di “Terra di San Marino”, marchio di certificazione e valorizzazione del tipico locale; la svolta del biologico, con San Marino considerato Paese membro UE dopo la decisione del Comitato di Cooperazione, che elimina ogni formalità amministrativa sulla certificazione delle produzioni provenienti da Paesi terzi. Ma anche i nuovi obiettivi dell'agricoltura che - dice “dovranno recepire le crescenti sensibilità dell'intera società per la conservazione dell'ambiente, la difesa del suolo, la conservazione della biodiversità e la tutela della salute dei consumatori che il Governo intende perseguire con determinazione”.

L'esperienza nella ricerca: ne parla per il Responsabile UGRAA Tonino Ceccoli, che ricorda l'attività avviata negli anni '70 nel campo della viticoltura, in collaborazione con l'Università di Bologna, per la tutela del patrimonio genetico di alcuni cloni di vite del territorio; l'approdo negli anni '80 ad una prima legge sulla viticoltura, che garantisce la produzione di piante madri a mantenimento di tale patrimonio e vitigni a identificazione d'origine sammarinese.



