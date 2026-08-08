Ricercato nel Regno Unito per spaccio, violenze sessuali e pedopornografia, arrestato 21enne a Riccione

I carabinieri di Riccione hanno fermato un 21enne iraniano, destinatario di un provvedimento di arresto provvisorio ai fini dell'estradizione emesso dalle Autorità del Regno Unito e diffuso in ambito Interpol, per spaccio, violenza sessuale, anche nei confronti di minori, e produzione di materiale pedopornografico.

Seguendo le indicazioni della segnalazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, i militari hanno individuato l'uomo in Riviera nel pomeriggio di ieri. Il 21enne ha esibito documenti con generalità irachene con le quali aveva presentato domanda di protezione internazionale ottenendo un permesso di soggiorno provvisorio. Le verifiche eseguite, anche mediante comparazione fotografica, hanno però accertato che l'uomo era in realtà un cittadino iraniano ricercato a livello internazionale per aver commesso più di una decina di reati tra il 2022 e il 2025.

Plurimi episodi di violenza sessuale anche nei confronti di minori, produzione di materiale pedopornografico, violazione di specifici provvedimenti restrittivi emessi dall'Autorità Giudiziaria e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il ricercato, arrestato per essere estradato, è uno dei principali protagonisti dell'operazione britannica "Barracan" che ha smantellato una organizzazione criminale dedita alla violenza ed allo sfruttamento sessuale nei confronti di minori attiva a Bristol dal 2023. L'arrestato è stato portato in carcere a Rimini e il Pg della Corte d'Appello di Bologna ha formulato le richieste relative alla convalida dell'arresto e all'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, che sono state integralmente accolte dal Giudice nel corso dell'udienza di convalida.







