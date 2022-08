Richiamato fagottino cereali antichi mirtillo a marchio COOP, possibile presenza di corpi estranei

Il ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di diversi lotti del “FAGOTTINO CEREALI ANTICHI CON MIRTILLO” a marchio COOP, per la “possibile presenza di corpi estranei. Il prodotto incriminato riguarda tutti i lotti fino al 26/08 compreso. Il dolce è stato prodotto da COOP ALLEANZA 3.0 nello stabilimento di via Villanova 29/7, a Villanova di Castenaso, in provincia di Bologna. A scopo cautelativo, Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, rilanciando le raccomandazioni dell’azienda invita i clienti di sospenderne il consumo e restituirli al punto vendita per la sostituzione.

Per eventuali informazioni COOP invita a contattare il n. verde 800000003 oppure a scrivere al seguente indirizzo e-mail: filo.diretto@alleanza3-0.coop.it. Per maggiori informazioni potete consultare la sezione 'Avvisi di sicurezza' - 'richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori' - del sito del ministero della Salute.