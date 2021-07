Richiesta la verifica di legittimità costituzionale del decreto 107

È terminata la raccolta firma da parte dell'associazione Salute Attiva e del gruppo “Libertà per San Marino” per il ricorso popolare al decreto 107. Domani il deposito delle firme alla Segreteria Istituzionale. Ad essere interpellato il Collegio Garante per la verifica di legittimità costituzionale.

In particolare i circa 800 firmatari ritengono “punitive e discriminatorie” le norme “improntate sul presupposto scientifico che i soggetti vaccinati siano immuni a priori e quindi non in grado di trasmettere il virus e contagiare terze persone”. Per i promotori una decina di commi sono “lesivi dei diritti individuali delle persone e creano discriminazione e diseguaglianza sociale nel paese”.