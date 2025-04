Riciclo Aperto: i ragazzi delle Scuole medie sammarinesi in visita alla Cartiera Ciacci

Nell'ambito di RicicloAperto, che dal 2001 a oggi fa conoscere a migliaia di studenti tutta la filiera del riciclo di carta e cartone, la Cartiera Ciacci Spa di San Marino questa mattina ha “aperto le porte” agli studenti delle classi I F e I L della Scuola Media di Fonte dell’Ovo. Ad accoglierli nella tensostruttura allestita per l’occasione, insieme alla proprietà e allo staff dell’azienda, il Direttore di stabilimento Adriano Zampetti e il Responsabile Commerciale Emanuele Silvestri.

Ai ragazzi è stato illustrato sia il ruolo che Cartiera Ciacci ha nella filiera del riciclo della carta, che il ciclo produttivo. Ribadita l'importanza della responsabilità personale. “La cartiera”, hanno spiegato, “si inserisce alla fine di quel percorso che è il ciclo del rifiuto, ma perché sia davvero virtuoso è essenziale che il gesto iniziale sia fatto in maniera corretta, ovvero raccogliere la carta che non usiamo più e differenziarla. Solo in questo modo è possibile ridare vita alla carta stessa, riducendone l’impatto economico, sociale e ambientale”.

5 milioni di tonnellate di carta ogni vengono recuperate in Italia: se non venisse riciclata finirebbe come rifiuto nelle discariche e ne servirebbero altri 5 nuove ogni anno.

Cartiera Ciacci Spa, che utilizza solamente carta da materiale di riciclo e produce carta certificata 100%, recupera anche l’acqua, che insieme all’energia è preziosa risorsa utilizzata per ridare vita alla carta, attraverso un impianto di depurazione interno.

“I ragazzi hanno dimostrato una grande maturità e competenza sui temi ambientali, rendendoci orgogliosi per il riconoscimento che hanno voluto darci per il lavoro che quotidianamente svolgiamo”, hanno commentano i vertici di Cartiera Ciacci Spa, “ma anche una sensibilità e una curiosità che ci ha confortati sul futuro della società e dell’ambiente in cui viviamo, perché saranno loro a viverlo e gestirlo con questi valori”.