TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:19 CdA San Marino Rtv: approvato il piano industriale 2025-27 18:42 Serie D e F: prima storica vittoria in D per il Tropical. La Sammaurese non reagisce 17:21 Grande partecipazione alla mostra micologica del Titano 16:31 Prime revoche della cittadinanza sammarinese per i naturalizzati che non hanno esercitato l'opzione 16:15 DG San Marino RTV: il 6 ottobre segnerà la “grande ripartenza” dell'Emittente di Stato 16:08 A Palazzo Begni l’incontro tra il Segretario Gatti e la Senatrice Spinelli su IGR e frontalieri 15:13 Tornano gli orti sociali: al via i bandi per l'assegnazione di piccoli appezzamenti di terreno ad uso agricolo a Falciano 13:55 Murata-Pennarossa si giocano la Supercoppa Futsal 13:36 San Marino RTV: nuovi studi high tech pronti; si punta all'eccellenza. Oggi la visita dei Capi di Stato 13:07 Il San Marino Calcio muove la classifica
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Riconoscimento Palestina, Faltas: "San Marino popolo di pace". Su Flotilla: "Sono persone coraggiose"

Il popolo di San Marino "cerca giustizia e pace", dice padre Faltas. "Come cristiano - prosegue, con riferimento alla Flotilla - dico che questi aiuti vanno accettati"

di Mauro Torresi
29 set 2025

"Questo è un messaggio di pace. E questa è la storia di San Marino: un popolo che veramente cerca la giustizia, la pace". Sono le parole di padre Ibrahim Faltas, già vicario della Custodia di Terra Santa, dopo il riconoscimento della Palestina da parte del Titano in sede Onu. Le dichiarazioni del segretario agli Esteri, Luca Beccari, sono state accolte, in Aula, dagli applausi. Un messaggio che ha avuto eco sui media italiani e internazionali e nella società civile. Padre Faltas vede nella soluzione 'due popoli, due Stati' l'unica via per far tacere le armi.

"La soluzione vera - sottolinea - è due Stati per due popoli. Il popolo palestinese sta soffrendo da quasi 80 anni e ha il diritto di avere uno Stato. Se entrambi i popoli, palestinese e israeliano, vogliono veramente la pace, allora questa è l'unica strada".

Intanto, si avvicinano le imbarcazioni della Global Sumund Flotilla. Tra due giorni saranno nella zona di intercettazione, comunica un membro del gruppo, e tra tre a Gaza. Quando saranno tra le 100 e le 120 miglia nautiche di distanza dalle coste, la nave della Marina militare italiana che li segue per eventuali soccorsi si fermerà e avvertirà gli attivisti della pericolosità di proseguire. "E' un atto coraggioso - prosegue padre Faltas -. Hanno voluto fare questo passo, questa iniziativa, per aiutare la gente che ha bisogno. Come cristiano, dico che vanno accettati questi aiuti. Si tratta di un atto umano".

Mentre le operazioni militari proseguono, si apre un nuovo spiraglio per la pace. Alla Casa Bianca l'incontro tra il presidente Usa Trump e il premier israeliano Netanyahu. Sul tavolo il piano degli Stati Uniti in 21 punti per finire le ostilità. Se Trump si dice fiducioso sulla buona riuscita, fonti vicine ad Hamas hanno già parlato di “ambiguità” nell'iniziativa per il cessate il fuoco.

Nel servizio l'intervista a padre Ibrahim Faltas (Custodia di Terra Santa)




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità