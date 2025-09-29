Riconoscimento Palestina, Faltas: "San Marino popolo di pace". Su Flotilla: "Sono persone coraggiose"

"Questo è un messaggio di pace. E questa è la storia di San Marino: un popolo che veramente cerca la giustizia, la pace". Sono le parole di padre Ibrahim Faltas, già vicario della Custodia di Terra Santa, dopo il riconoscimento della Palestina da parte del Titano in sede Onu. Le dichiarazioni del segretario agli Esteri, Luca Beccari, sono state accolte, in Aula, dagli applausi. Un messaggio che ha avuto eco sui media italiani e internazionali e nella società civile. Padre Faltas vede nella soluzione 'due popoli, due Stati' l'unica via per far tacere le armi.

"La soluzione vera - sottolinea - è due Stati per due popoli. Il popolo palestinese sta soffrendo da quasi 80 anni e ha il diritto di avere uno Stato. Se entrambi i popoli, palestinese e israeliano, vogliono veramente la pace, allora questa è l'unica strada".

Intanto, si avvicinano le imbarcazioni della Global Sumund Flotilla. Tra due giorni saranno nella zona di intercettazione, comunica un membro del gruppo, e tra tre a Gaza. Quando saranno tra le 100 e le 120 miglia nautiche di distanza dalle coste, la nave della Marina militare italiana che li segue per eventuali soccorsi si fermerà e avvertirà gli attivisti della pericolosità di proseguire. "E' un atto coraggioso - prosegue padre Faltas -. Hanno voluto fare questo passo, questa iniziativa, per aiutare la gente che ha bisogno. Come cristiano, dico che vanno accettati questi aiuti. Si tratta di un atto umano".

Mentre le operazioni militari proseguono, si apre un nuovo spiraglio per la pace. Alla Casa Bianca l'incontro tra il presidente Usa Trump e il premier israeliano Netanyahu. Sul tavolo il piano degli Stati Uniti in 21 punti per finire le ostilità. Se Trump si dice fiducioso sulla buona riuscita, fonti vicine ad Hamas hanno già parlato di “ambiguità” nell'iniziativa per il cessate il fuoco.

Nel servizio l'intervista a padre Ibrahim Faltas (Custodia di Terra Santa)








