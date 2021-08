Riconoscimento Sputnik, Fondo Sovrano: “Il processo di approvazione EMA procede in modo positivo”

A 5 mesi dall'avvio della procedura cosiddetta di “rolling review” da parte di Ema sullo Sputnik, il fondo sovrano russo – tramite nota stampa ripresa dal sito Sputniknews.com - esprime ottimismo sul riconoscimento del siero da parte dell'Agenzia Europea per i Medicinali: “Il processo di approvazione sta procedendo in modo positivo e professionale” – riporta il comunicato, che dettaglia: “Tutti i dati sugli studi clinici Sputnik V sono stati forniti all'interno della prassi consolidata. Sulla base dei risultati dei controlli da parte di Ema sono arrivati giudizi positivi”. E non manca la polemica: “Le dichiarazioni politicizzate dei rappresentanti della Commissione Europea sulla mancanza di informazioni su Sputnik V – afferma un esponente del Fondo - sono deplorevoli”.