Riconoscimento Sputnik: i Sindaci di Coriano e San Leo chiedono risposte a Di Maio e Speranza

I sindaci di Coriano e San Leo si schierano con forza a fianco del Titano per il riconoscimento da parte dell'Italia dello Sputnik. In una nota ripercorrono la scelta del governo sammarinese di vaccinare i propri cittadini con il siero russo, data la mancanza di forniture da parte dell'Europa, e ricordano la richiesta che gli stessi sindaci avevano fatto di poter procedere alla vaccinazione anche dei frontalieri. Spinelli e Bindi sottolineano inoltre che su circa 15.000 italiani iscritti all’AIRE e 13.500 gli italiani quotidianamente presenti sul territorio di San Marino circa 11.000 sono stati vaccinati con lo Sputnik. Dal 6 agosto a tutti questi italiani, oltre che alla maggior parte dei sammarinesi, sarà precluso l'accesso a tutti quei luoghi per i quali il governo ha previsto l'utilizzo del Green pass.

Dopo il riconoscimento da parte dell'Ue del green pass sammarinese e la facoltà di ogni stato membro di concedere il via libera anche a vaccini non riconosciuti Ema, Domenica Spinelli e Leonardo Bindi hanno informato il Segretario Ciavatta che chiederanno al Ministro degli Esteri Di Maio e al Ministro della Sanità Speranza di risolvere la questione che ora nelle mani dell’Italia: "Non possiamo certo dimenticare - concludono - di avere all’interno del territorio del nostro Paese due Stati: San Marino e il Vaticano".