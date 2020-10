SINDACATO DELLA REGGENZA Ricusazione De Vergottini: deciderà il professor Roberto Bin Assegnati 10 giorni alle parti per presentare le memorie

Sarà il professor Roberto Bin, membro supplente del Collegio Garante, a decidere sull'istanza di ricusazione avanzata dai promotori del Sindacato della Reggenza “Mancini-Zafferani”, nei confronti del Presidente Giuseppe De Vergottini. Così ha deciso il vice-presidente del Collegio, l'avvocato Giovanni Nicolini. A far data da oggi tutte le parti in causa avranno 10 giorni per presentare memorie ai fini della decisione sulla ricusazione.

